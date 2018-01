Boek ‘Wonderjaren’ in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het boek ‘Wonderjaren”, geschreven door Pam van der Veen.

In de jaren tachtig en negentig kwamen veel hi-tech apparaten voor het eerst ons huis en ons leven binnen. Van der Veen schreef een boek over de opkomst van de nu al bijna vergeten technologische hoogstandjes. Zondagavond gaan we in gesprek met Pam van der Veen over haar boek ‘Wonderjaren’ en haar andere activiteiten.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland (kleine foto), met bijdragen van Peter Steggerda, Herman van Beek en Marco Baaij.