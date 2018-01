Boomverzorgers hebben het extra druk na heftige storm van donderdag

Veel Hagenaars hebben gisteren flinke last ondervonden van de heftige storm die over Den Haag trok. Ook voor de hulpdiensten was het gisteren flink aanpoten. Maar voor de boomverzorgers van stadsbeheer is die drukte nog lang niet voorbij.

Tientallen bomen zijn door de heftige storm omgevallen, omgeknakt of afgebroken. Aan de boomverzorgers van Stadsbeheer de taak om vervolgens alle bomen die over wegen en paden zijn gevallen en het verkeer hinderen, op te ruimen. De eerste prioriteit ligt vooral bij bomen die door de storm gevaarlijk scheef zijn komen te staan en kans hebben om alsnog om te vallen. Met hoogwerkers en kettingzagen worden de bomen omgezaagd en afgevoerd met vrachtwagens.

“We hadden alles vooraf klaargezet op woensdag en dat was maar goed ook want de eerste telefoontjes over omgevallen bomen kwamen al om vijf uur ’s ochtends binnen”, zegt boomverzorger Rosko Webley (kleine foto) tegen Den Haag FM. “Het is wel wrang om die mooie bomen op te moeten ruimen. Ik en mijn collega’s zijn er namelijk juist om de bomen te laten leven. Maar ja, dit hoort er helaas bij.”