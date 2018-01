Doek valt voor festival Divercity in Zuiderpark

Het in 2016 begonnen festival Divercity in het Zuiderpark keert dit jaar niet terug. Wethouder Rabin Baldewsingh van Integratie heeft besloten het multiculturele festival, vanwege het teleurstellende aantal bezoekers, geen subsidie meer te geven.

Festivalorganisator Guus Dutrieux (kleine foto) zegt tegen Den Haag FM begrip te hebben voor het besluit, dat in overleg met hem is genomen. “We moeten constateren dat Den Haag het festival niet heeft omarmd. Den Haag is nog niet klaar voor een festival als Divercity. Daarmee vervalt dus het bestaansrecht.” Op Divercity traden acts op uit verschillende landen en culturen. Het evenement trok in 2016 ongeveer 13.000 bezoekers en vorig jaar 14.000.

In de gemeenteraad was al langer twijfel over nut en noodzaak van Divercity. Het festival kreeg per editie 250.000 euro subsidie uit het budget voor integratieprojecten. “Het evenement past niet in het gemeentelijk beleid”, zei gemeenteraadslid Desh Ramnath van het CDA. “Ik ben het zat dat de wethouder alsmaar losse projectjes subsidieert en wanneer het hem zint groepen een voordeel bezorgt. Er zit geen consistentie in zijn beleid en hierdoor is de effectiviteit ver te zoeken. Geld bestemd om de integratie te bevorderen wordt niet goed besteed en gewoonweg weggegooid op deze manier.”

Grote foto: Richard Mulder