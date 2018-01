Boek ‘Wonderjaren’ in Mediamix op Den Haag FM

Haags TV Journaal: Bomen ruimen na westerstorm

In het dagelijkse programma Haags TV Journaal op Den Haag TV wordt aandacht besteed aan het opmerkelijkste nieuws uit onze stad. Iedereen kan bijdragen aanleveren voor het programma. In de uitzending van vrijdag 19 januari komen de volgende onderwerpen aan bod.

– Bomen ruimen na westerstorm

– Wat vind Den Haag van Engelssprekend personeel?

– Het Hofstad Lyceum adopteert verzorgingstehuis

– ADO-nieuwkomer Shaquille Pinas maakt dit weekend zijn debuut

– Realitysterren Frank en Rogier halen hun hart op in Haagse kringloop

Het Haags TV Journaal is elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur non-stop te zien op Den Haag TV en wordt daarna de hele avond, samen met enkele andere programma´s, herhaald tot circa 04.00 uur. Heb jij zelf ook opnamen die passen in het programma? Laat ons dat weten en wie weet komt jouw bijdrage in de uitzending.