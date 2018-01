Win mooie prijzen bij Valentijnsactie van Feest aan Zee

Na de grote start van Feest aan Zee, waarmee 200 Jaar Badplaats Scheveningen wordt gevierd, werd vrijdag op Den Haag FM de nieuwe actie Message In A Bottle gelanceerd. Feest aan Zee werkt daarvoor samen met de Stichting Marketing Haagse Binnenstad.

“Van 8 tot en met 11 februari staan er, in de aanloop van Valentijnsdag, twee liefdesbomen in de Haagse Binnenstad”, vertelde Thyrza van Raalte (kleine foto) van de stichting in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Publiek kan een eigen ‘message in a bottle’ achterlaten voor een geliefde en daarmee de meest romantische prijzen winnen, aangeboden door partners van Feest aan Zee.” Winkels in de binnenstad delen aan het publiek flyers uit om hun liefdesbericht op te schrijven. Het kan ook ter plekke zodra de liefdesbomen op locatie staan. Ook komt er online een plek om mee te doen aan de actie.

De winnaar van de Valentijnsactie krijgt een uniek Feest Aan Zee Prijzenpakket: een Valentijnsarrangement in het Reuzenrad op De Pier, tickets voor Tropical Valentine, Latin Caribbean Weekend op zaterdag 17 en zondag 18 februari in het Kurhaus en een overnachting in het Kurhaus Hotel. Daarnaast worden onder de inzenders nog extra tickets voor het Latin Weekend en het reuzenrad verloot.

Haagse Ochtendradio

Het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM volgt de komende maand de actie Message In A Bottle op de voet. Zoek je inspiratie voor je liefdesboodschap? Wil je jouw Valentijnsverhaal delen? Bij Haagse Ochtendradio ben je welkom. Op Valentijnsdag bellen we live in de uitzending met de winnaar van de hoofdprijs.

Luister hier naar het interview met Thyrza van Raalte op Den Haag FM.