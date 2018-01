Editors en First Aid Kit in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Editors en First Aid Kit (foto).

De Zweedse zusters van First Aid Kit scoorden ooit een hit met ‘My Silver Lining’, nu zijn ze terug met hun vierde album vol folky countrypop. Bij rockband Editors moet je nog even wachten op hun volledige plaat, in de uitzending hoor je zondagavond al wel hun nieuwe single. Verder komen verse releases voorbij van singer-songwriters Tim Knol, George Ezra, Glen Hansard en van poptalenten Sigrid, Jorja Smith, Jade Bird en de Haagse David Benjamin. Meer nieuws is er van gevestigde namen als Justin Timberlake, Eels, Kylie Minogue en Belle & Sebastian.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop (kleine foto) maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).