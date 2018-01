Henk Bres stopt (tijdelijk) met radioprogramma op Den Haag FM

Henk Bres stopt tijdelijk met zijn radioprogramma op Den Haag FM, dat hij al ruim twaalf jaar presenteert. Dat maakte de bekende Hagenees zaterdagnacht bekend in zijn radioprogramma ‘De Start van de Nacht’.

Aanleiding is zijn plek als lijstduwer op de kandidatenlijst van de PVV bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. “De omroep heeft als regel dat mensen met een officiële politieke functie niet op de zender mogen presenteren”, legt stationmanager Gerard van den IJssel uit. “We willen elke schijn van belangenverstrengeling vermijden. Eerder moesten daarom al vrijwilligers en freelancers hun werkzaamheden (tijdelijk) neerleggen vanwege hun functies bij partijen als D66, Groep de Mos, PvdA, Haagse Stadspartij en de ChristenUnie.”

Hek Bres liet in zijn uitzending weten “begrip” te hebben voor het besluit, maar het wel “zeer jammer” te vinden. “Dit is wel altijd mijn kindje geweest.” De komende maanden is het programma nog wel online te beluisteren via de internetomroep Surfradio in Monster. Mocht Bres in maart geen plek in de gemeenteraad bemachtigen, dan kan het programma terugkeren op Den Haag FM.

Dagvrienden en Young Agga

Naast zijn vaste radioprogramma op Den Haag FM is Henk Bres ook een van de Dagvrienden van het radioprogramma Hou je Haags! waarin hij wekelijks de actualiteit besprak. Ook daaraan komt voorlopig een einde. Hetzelfde geldt voor Dagvriend Viktor Meijer die op de kieslijst staat van Groep de Mos. Bij het jongerenprogramma Young Agga legt presentator Melvin Kabelefodi tijdelijk zijn werkzaamheden neer, in verband met zijn plek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie.