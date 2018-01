Bella Hay baalt van uitschakeling ‘Wie is de Mol?’

Het avontuur in het televisieprogramma ‘Wie is de Mol?’ is na drie afleveringen alweer voorbij voor de Haagse muzikante Bella Hay. In het programma proberen de deelnemers zo veel mogelijk geld te verdienen met allerlei opdrachten. Een van hen is de mol en probeert de opdrachten te laten mislukken. De andere kandidaten moeten proberen de mol te ontmaskeren.

De zangeres reageerde maandagochtend teleurgesteld in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Ik wilde heel graag door naar de volgende aflevering”, aldus Hay. “Maar meer omdat ik het heel erg leuk vond dan dat ik echt het idee had dat ik zou winnen.” Op de vraag wie volgens haar de mol is had Bella dan ook geen antwoord. “Anders had ik daar nog gezeten.”

‘Wie is de Mol?’, zonder Bella Hay, is iedere zaterdagavond om 20.30 uur te zien op NPO 1.

Luister hier naar het gesprek met Bella Hay op Den Haag FM.