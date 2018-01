Christenunie vindt kritiek op lijstduwers onterecht

Hoogleraar Joop van Holsteyn uitte afgelopen weekend flinke kritiek op bekende Hagenaars die op de kandidatenlijsten van politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen staan, zoals Henk Bres (PVV), Raymond van Barneveld (Groep de Mos) en Annemarie Pronk (Christenunie/SGP). “Lijstduwers zijn nepkandidaten en plegen kiezersbedrog”, aldus Van Holsteyn.

De hoogleraar vindt dat mensen alleen op een kieslijst zouden mogen staan als ze ook echt gekozen willen worden en bereid zijn om in de gemeenteraad te gaan zitten. Lijsttrekker Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP in Den Haag is het daar niet mee eens. Op zijn lijst staat Annemarie Pronk, winnares van het televisieprogramma ‘Heel Holland Bakt’. “Lijstduwers horen bij de gemeenteraadsverkiezingen”, zei Grinwis in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Je zou bijna kunnen zeggen dat het een mooie folklore is.”

Volgen Griwnis onderschat Van Holsteyn de kiezers. “Alsof zij niet weten dat er een onderscheid is tussen de nummers 1, 2 en 3 – van een partij die bijvoorbeeld met drie zetels in de peilingen staat – en de nummer vijftig op de lijst.” Griwnis erkent dat een kandidaat als Pronk vooral op de lijst staat omdat ze een bekende Nederlander is. “Maar we hebben haar niet met de haren erbij gesleept. Ze stemt al heel haar leven Christenunie, dus 1 plus 1 is 2.”

