Haagse PVV-stemmers boos om karige kieslijst voor gemeenteraadsverkiezingen

Een flink aantal Haagse PVV-stemmers roert zich op social media om te protesteren tegen de karige kieslijst van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Met maar dertien kandidaten hebben aanhangers van de tweede partij van Den Haag op 21 maart niet veel te kiezen. Van de huidige vijfkoppige fractie staan alleen fractievoorzitter Karen Gerbrands en Willie Dille op de lijst. André Elissen bedankte voor de eer, vanwege zijn werk voor de PVV in het Europees Parlement. Tim Vermeer en Danielle de Winter gingen niet akkoord met hun plaats onderaan de lijst en staan nu aan de zijlijn.

Met name raadslid Danielle de Winter krijgt veel bijval op social media. Zo schrijft René Kemp: “Zal haar missen. Ik ben echt kwaad.” Twitteraar @B1960Con schrijft: “Jullie zijn helemaal gek geworden. Dat gaat jullie kiezers kosten. Hardwerkende raadsleden die de meesten kennen zet je niet ergens onderaan.” Paul Meijer noemt het “onbegrijpelijk” dat de De Winter niet meer op de lijst staat. “Het meest bevlogen raadslid is door haar fractievoorzitter een kunstje geflikt.”

Fractievergadering

Onder de nieuwe namen op de kieslijst staat onder meer Sebastiaan Kruis, die op het Binnenhof werkt als woordvoerder van partijleider Geert Wilders. De bekende Hagenees Henk Bres is lijstduwer. Maandag wordt in de wekelijkse fractievergadering van de PVV gesproken over de kieslijst. Bij de samenstelling hebben de huidige raadsleden tot nu toe geen inspraak gehad. De afgelopen raadsperiode stapten twee PVV-raadsleden op, waardoor de partij in Den Haag van zeven naar vijf zetels ging.

