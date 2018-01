Nederlandstalig album van Anouk heet ‘Wen D’r Maar Aan’

De Haagse zangeres Anouk brengt dit jaar een album uit met Nederlandstalige liedjes. Dat schrijft ze op Facebook. De plaat verschijnt in de lente. Bij het bericht op Facebook staat ook een thuisopname van een van de liedjes op het album.

Vorig jaar kondigde Anouk al aan een plaat in haar moerstaal te maken. Helemaal overstappen op Nederlandstalig repertoire doet de Haagse zangeres niet. “Nee, dit is voor een keer, dat denk ik wel.” Het nieuwe album gaat ‘Wen D’r Maar Aan’ heten, schrijft Anouk in antwoord op een opmerking van een van haar fans. De zangeres liet het titelnummer eerder al horen in het televisieprogramma ‘De Wereld Draait Door’.

Anouk experimenteerde al eerder met liedjes in haar moerstaal. In 2015 bracht ze voor het eerst een Nederlandstalige single uit, het nummer ‘Dominique’. Vorig jaar deed ze mee aan ‘ Holland zingt Hazes ‘ in de Ziggo Dome. Ook hielp ze Kenny B. bij het schrijven van nieuwe Hollandse songs.