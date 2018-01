Studio Zeilhelden op Den Haag TV over dodelijk ongeluk in Volvo Ocean Race

In het televisieprogramma Studio Zeilhelden op Den Haag TV wordt maandagavond onder meer aandacht besteed aan het dodelijk ongeluk in de Volvo Ocean Race, waarbij een van de zeilteams in botsing kwam met een vissersboot en een Chinese visser om het leven is gekomen. Het ongeval gebeurde vrijdag ongeveer dertig mijl voor de finish van de vierde etappe, buiten het water van Hong Kong. De andere opvarenden van de vissersboot en de bemanning van Vestas 11th Hour Racing maken het naar omstandigheden goed.

Ervaringsdeskundige Wouter Verbraak vertelt in Studio Zeilhelden over de drukke route waar het ongeluk gebeurde. Wouter kijkt naar de impact van zo’n heftig incident op de bemanning van de boten en naar de gevolgen voor de wedstrijd en de sponsoren van de race. Verbraak vertelt ook over het verdere verloop van deze etappe, de ‘magic tric’ van Team Sun Hung Kai/Scallywag, de constante race van Team AkzoNobel en de snelheid van Team Brunel.

Verder in de uitzending een gesprek met Klaas Huisjes, die jaren in de regio rond Hong Kong heeft gevaren, onder andere in de Rolex China Sea Race. Hij weet als geen ander hoe druk het is in die regio, wat je tegen kan komen en waar je op moet letten.

Volvo Ocean Race Update

Studio Zeilhelden is maandag om 19.15 uur te zien op Den Haag TV en wordt daarna de hele avond, samen met het Haags TV Journaal, herhaald tot circa 04.00 uur. Op Den Haag FM kan je elke maandag rond 15.00 uur luisteren naar de Volvo Ocean Race Update in het programma Hou je Haags!

Grote foto: Amalia Infante (Volvo Ocean Race)

