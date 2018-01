Veertien jonge acts gaan strijd aan in muziekwedstrijd Talent Event

Talent Event, het Haagse coachingtraject voor muzikanten onder de negentien jaar, gaat de volgende fase in: de voorrondes. Uit het grote aantal aanmeldingen zijn veertien acts geselecteerd. De muzikanten zijn daarbij beoordeeld op hun prestaties tijdens de audities, alsmede op hun inzet, motivatie en talent tijdens het uitgebreide workshopprogramma de afgelopen maand.

Dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente Den Haag en een groot aantal fondsen kunnen de jongeren sinds begin januari gratis meedoen aan een groot aantal workshops, clinics en masterclasses waarbij hen de fijne kneepjes van het vak van muzikant wordt bijgebracht. In februari zijn de vier voorrondes van Talent Event waarbij de deelnemers worden beoordeeld door een deskundige jury. Daarnaast stemt het aanwezige publiek – als extra jurylid – mee tijdens deze avonden.

De finalisten maken kans op verschillende prijzen zoals een geldbedrag van duizend euro, waardebonnen, studio-opnamen, festivaloptredens, een fotoshoot, gratis oefenruimte en professionele begeleiding. Twee jaar geleden won Seed Of Ayawaska (grote foto) de wedstrijd.

Indeling voorrondes

Zaterdag 3 februari (HPC Café): Sugarskulls, No Justice en Beyond The Moon

Zondag 4 februari (Musicon): Double S, Same Difference en Yaell

Zaterdag 10 februari (Saturnus): Sunday’s The End, Get The Funk Outta My Kitchen en SpeakEasy

Zondag 11 februari (Paardcafé): Sophie Voogd, Something Like Sunshine, June, Jesse Jaïr en Louise