Weer een icoon tegen de vlakte: Lunchroom Otten Broodjes wordt gesloopt

De bekende lunchroom Otten Broodjes aan de Gedempte Gracht wordt gesloopt en komt pas over twee jaar terug.

Het ouwe gedeelte van de gracht krijgt een grote opknapbeurt. Bijzonder daarbij is dat de nieuwe panden in dezelfde oude stijl worden opgebouwd, waardoor het historisch karakter van de straat blijft behouden. Volgens eigenaar Patrick Groenstege van de 34 jaar oude lunchroom is de ingrijpende renovatie ook echt nodig. “Bij die laatste grote regenbui stonden we een halve meter onder water”, zei hij in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Tijdelijk verhuizen naar een andere locatie bleek geen optie voor Groenstege. “We hebben naar andere plekken in de stad gekeken, maar dat is allemaal niet te doen met de belachelijke huurprijzen.” Lunchroom Otten Broodjes blijft wel bezorgen gedurende de twee jaar dat de winkel dicht is.

Luister hier naar het interview met Patrick Groenstege op Den Haag FM.