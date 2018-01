Dieetpsycholoog Sara helpt tegen emotie-eten

Heb jij de neiging om naar chocolade te grijpen als je je verdrietig of alleen voelt? Dan heeft Sara van Grootel de oplossing: de workshop emotie-eten de baas.

“In de workshop geef ik een paar nuttige tips”, vertelde Sara in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Sommige deelnemers gebruiken de workshop om erachter te komen of ze hulp nodig hebben. Als dat zo is help ik ze graag in mijn praktijk.” Volgens Van Grootel zijn de deelnemers voornamelijk vrouwen. “De ervaring leert toch dat mannen dit soort problemen liever zelf oplossen. Toevallig waren er de vorige keer wel twee mannen, maar meestal zijn het toch vrouwen.”

De workshop is een paar keer per jaar bij de praktijk van Sara van Grootel aan de Prins Hendrikstraat.

Luister hier naar het gesprek met Sara van Grootel op Den Haag FM.