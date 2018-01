Duurzaam Den Haag: “Drie Haagse wijken klimaatneutraal in 2018”

De stichting Duurzaam Den Haag organiseert komende vrijdag een nieuwjaarsbijeenkomst waarin de duurzame plannen voor 2018 worden gepresenteerd. Zo wil de organisatie onder meer drie Haagse wijken klimaatneutraal maken.

“Als we goed samenwerken kunnen we dit voor elkaar krijgen”, vertelde directeur Heleen Weening in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Het gaat om de wijken Moerwijk-oost, Noordpolderbuurt en de omgeving van het Koningsplein. “We laten bewoners graag meedenken om de wijken zo duurzaam en groen mogelijk te maken.” De gemeente heeft als doel om in het jaar 2040 geheel klimaatneutraal te zijn.

De nieuwjaarsbijeenkomst van Duurzaam Den Haag is vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur in Nest aan het De Constant Rebecqueplein.

