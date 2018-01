Haags fotografenduo ‘Jut en Jul’ genomineerd voor Zilveren Camera

De Haagse fotografen David van Dam (rechts op kleine foto) en Freek van den Bergh (links) zijn genomineerd voor de Zilveren Camera. Van Dam maakt vier keer kans op de belangrijkste fotoprijs van ons land en Van den Bergh twee keer.

“We zijn goede collega’s, dat maakt het extra leuk dat we allebei genomineerd zijn”, vertelde Van Dam, die werkt bij de krant NRC, in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We werken over het algemeen op het Binnenhof, daar worden we Jut en Jul genoemd. Maar we gaan ook vaak samen op pad.”

Van den Bergh, werkzaam voor De Volkskrant, is genomineerd voor zijn fotoserie van de protesten in Rotterdam rond de Turkse verkiezingen. Bij het maken van de foto’s van de Turkse minister Kaya had Freek een hoop geluk. “Het was een hele spannende dag omdat we niet precies wisten waar ze zou zijn”, vertelde Freek. “We hoorden dat ze in een steeg uit de auto was gestapt. Toevallig woont een vriend van mij daar, dus we hebben vanaf zijn balkon foto’s kunnen maken.”

Zeventien categorieën

De fotoprijs wordt uitgereikt in zeventien categorieën zoals nieuws nationaal, nieuws internationaal en politieke fotoserie. Uit de categoriewinnaars wordt door een jury de winnaar van de Zilveren Camera gekozen. De uitreiking is op zaterdag 3 februari in Museum Hilversum. Een overzicht van de genomineerden, en de foto’s, staat op de website Zilverencamera.nl.

Luister hier naar het interview met David van Dam en Freek van den Bergh op Den Haag FM.