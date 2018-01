Muziekavonden in Café Foots opgeheven om geluidsoverlast

Muzikanten kunnen voor voorlopig niet meer bij Café Foots aan de Reinkenstraat spelen. “Na ruim zes jaar moet ik ophouden met het organiseren van de live muziekavonden op woensdagavond omdat de nieuwe buren niet gecharmeerd zijn van het geluid”, zei kroegbaas Soesila Sewratan (kleine foto) van Café Foots in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Ik heb een boete van 6000 euro op de mat gekregen.” De buren waren onbereikbaar voor commentaar.

Zo’n drie maanden geleden namen nieuwe buren in het pand boven de kroeg hun intrek. “Ik heb van alles geprobeerd om er met hen uit te komen. Zo heb ik bijvoorbeeld voorgesteld om samen met de wijkagent in gesprek te gaan en om de muziekavond eerder te laten beginnen en eerder te laten stoppen. Ze willen gewoon niks.” De bewoners deden wel hun beklag bij de gemeente. “Handhavers hebben binnen een week twee keer onaangekondigd een meting gedaan. Ik baal er van dat ze me niet na de eerste meting hebben gewaarschuwd. Het resultaat: twee boetes van 3000 euro per stuk.”

Soesila baalt er vooral van dat ze met haar rug tegen de muur is gezet. “Ik zou graag willen praten, maar dat willen ze pertinent niet. In m’n eentje dingen oplossen gaat gewoonweg niet.” Ook vindt Sewratan de klaagzang van de nieuwe buren wat overdreven. “Ze wisten toen ze het pand kochten dat ze boven een kroeg zouden komen wonen.” Hoewel de onderneemster verdrietig is, hoopt ze dat de gemeente de geluidsnormen onder de loep neemt. “We willen dat Den Haag popstad nummer één wordt genoemd en dat de stad bruisend blijft. Deze waanzin moet toch ophouden?”

Luister hier naar het interview met Soesila Sewratan op Den Haag FM.