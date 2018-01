Vier de romantiek tijdens Liefde aan Zee

Van 8 tot en met 18 februari staat Den Haag in het teken van Liefde aan Zee. Liefdesbriefjes schrijven of hand in hand wandelen over het strand. Dansen aan zee tijdens Tropical Valentine in het Kurhaus of stil genieten tijdens het Zilte Zoenen concert in het Zuiderstrandtheater. De week rondom Valentijnsdag is het moment om de liefde te vieren. Liefde aan Zee is onderdeel van het themajaar Feest aan Zee dat een jaar lang 200 jaar Badplaats Scheveningen viert.

In het weekend voor Valentijnsdag hangt de liefde letterlijk in de lucht. Twee bloeiende liefdesbomen reizen door de Haagse binnenstad waar iedereen zijn of haar fles met liefdesboodschap in kan hangen. De mooiste liefdesbrieven worden voorgedragen op Den Haag FM en maken bovendien kans op romantische prijzen aan zee. Andere bijzondere onderdelen van Liefde aan Zee zijn onder meer eenmalige Valentijnsdiner onder water in Sea Life Scheveningen en de voorstelling Liefde is HOT in de Koninklijke Schouwburg.

Liefde aan Zee is onderdeel van de programmering van Feest aan Zee, 200 jaar Badplaats Scheveningen. In 1818 bouwde Jacobus Pronk het eerste badhuis op Scheveningen. Dit jaar biedt de stad inwoners en bezoekers een zee aan festiviteiten. De badplaats staat in de spotlights en de hele stad feest mee met festivals, exposities en voorstellingen. Bekijk het hele programma op Feestaanzee.nl.