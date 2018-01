Wijkreceptenboek ‘Wij koken met oud brood’ brengt buurtbewoners Segbroek samen

Lekkere recepten die inspireren tot koken met oud brood, dat was het idee van de van oorsprong Italiaanse Laura Faleschini (kleine foto) om meeuwenoverlast en ongedierte in haar wijk tegen te gaan. Ze legde het vorig jaar neer bij de Ideeënbus die destijds op het Regentesseplein stond en werd daardoor plotsklaps de drijvende kracht achter het bijzondere wijkkookboek ‘Wij koken met oud brood’.

Faleschini verzamelde met hulp van VoorWelzijn recepten met oud brood van buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden en wist zo een heel gevarieerd ‘wijkreceptenboek’ samen te stellen. “Toen kwam ik er gaandeweg achter dat het ook nog eens heel slecht voor vogels is wanneer zij brood te eten krijgen”, vertelt Faleschini aan de verslaggever van Den Haag FM, die enkele gerechten uit het boek mocht uittesten. “Experts vertelden mij dat zij het zout uit brood niet kunnen verteren. Waar bijvoorbeeld eenden in de stad doorgaans slechts zo’n twee jaar leven, worden ze in de natuur meestal wel 12 tot 14 jaar oud”.

Het kookboek lijkt een daverend succes: alle 500 tot nu toe gedrukte exemplaren zijn al vergeven en er komt waarschijnlijk binnenkort een nieuwe oplage. Die zal dan weer te verkrijgen zijn op het stadsdeelkantoor Segbroek. ‘Wij koken met oud brood’ is in pdf versie ook te verkrijgen via de website van VoorWelzijn.