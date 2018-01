Bethelkerk gered, groen licht voor sloop Valkenboskerk

De Bethelkerk aan de Händellaan in hoeft zeer waarschijnlijk toch niet te worden gesloopt. Buurtbewoners en een projectontwikkelaar zijn er toch in geslaagd om een financieel haalbaar plan te maken waarmee het gebouw kan blijven staan, schrijft wethouder Joris Wijsmuller (kleine foto) aan de gemeenteraad.

In de kerk zouden onder meer een centraal wonen-project komen en maatschappelijke activiteiten voor de buurt. Naast de kerk zijn woningen gepland. De Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG), de eigenaar van de kerk, is bereid het pand aan de ontwikkelaar te verkopen, aldus de wethouder. De bedoeling was dat het gebouw zou worden gesloopt om plaats te maken voor dertig nieuwbouwwoningen. Een actiecomité uit de Componistenbuurt zamelde handtekeningen tegen de sloop in en mocht een alternatief plan ontwikkelen. In eerste instantie bleek dat financieel niet haalbaar, maar de aangepaste versie van het plan is nu dus wel.

Daar staat tegenover dat de Valkenboskerk op de hoek van de Loosduinsekade en Zuiderparklaan zeer waarschijnlijk wel tegen de vlakte gaat. Op deze plek moeten ongeveer vijftig woningen komen. Bewoners hadden van de gemeente nog tot december de tijd gekregen om met een alternatief te komen. Samen met het bedrijf Steenvlinder werd het idee bedacht om twintig kluswoningen in de kerk te realiseren. Maar volgens Wijsmuller is dat niet haalbaar omdat er geen financiële onderbouwing is. De protestantse kerk zou het daarom “geen serieus initiatief” vinden. De wethouder wil daarom nu sloop en nieuwbouw gaan toestaan.