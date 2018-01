Cultuurankers vieren vijfjarig bestaan (fotoserie)

In 2018 is het vijf jaar geleden dat ieder stadsdeel de beschikking kreeg over een Cultuuranker, een theater, bibliotheek of museum dat cultuur dicht bij de mensen brengt. Dat werd maandag gevierd met een optreden en een debat in Theater De Vaillant.

De acht Haagse Cultuurankers zijn: Laaktheater, Theater De Vaillant, Theater De Nieuwe Regentes, Diamanttheater, Muzee, Dakota en de bibliotheken Loosduinen-Nieuw Waldeck en Leidschenveen-Ypenburg. In vijf jaar tijd verdriedubbelden de bezoekcijfers naar circa 250.000 en slaagden de ankers erin talenten en publiek tot in de haarvaten van de stad te bereiken, en hen te verbinden met hun podium en met de stad.

En dat werd maandag groots gevierd met artiesten uit de verschillende stadsdelen en lokale politici die hun visie op wijkcultuur voor de komende jaren met het publiek deelden.

Cultuuranker 5 jaar 20180122 0002 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0022 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0021 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0019 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0018 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0015 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0013 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0012 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0010 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0007 Cultuuranker 5 jaar 20180122 0003