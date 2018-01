Haagse oprichters Seepje in befaamde Forbes under 30-lijst

De Haagse ondernemers Jasper Gabriëlse (links op grote foto) en Melvin Loggies staan op de ‘Forbes 30-under-30 Europe’, de jongere variant van de jaarlijkse lijst van meest invloedrijke personen in Europa.

“Het is een enorme eer”, vertelde Jasper in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We staan in de social entrepeneurs-lijst. Dat is de categorie voor ondernemers die iets goeds doen voor de wereld. Je hebt ook een entertainment-categorie, daar staat bijvoorbeeld Max Verstappen in.”

De Hagenaars begonnen in 2014 met Seepje, een bedrijf dat zeep maakt met schillen van de Nepalese Sapindus mukorossi-vrucht. Seepje groeit nog ieder jaar. “Sinds afgelopen jaar liggen we ook bij Albert Heijn. We zijn twee keer zo groot geworden als het jaar daarvoor. Dat is ook dit jaar ons doel”, aldus Gabriëlse. In maart komen Gabriëlse en Loggies met een nieuw product, een afwasmiddel op basis van de vrucht.

Luister hier naar het interview met Jasper Gabriëlse op Den Haag FM.