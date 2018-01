Haagse Stadspartij en Groep de Mos op de bres voor livemuziek in café Reinkenstraat

De Haagse Stadspartij en Groep de Mos hebben schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de problemen van Foots Eetcafé in de Reinkenstraat.

De horecagelegenheid organiseert al zes jaar regelmatig live muziek. Sinds kort wordt daarover geklaagd door nieuwe bovenburen. Na twee boetes van elk 3.000 euro stopt het café nu noodgedwongen met de optredens. Tegen Den Haag FM zei kroegbaas Soesila Sewratan: “We willen dat Den Haag popstad nummer één wordt genoemd en dat de stad bruisend blijft. Deze waanzin moet toch ophouden?”

“Ik geloof best dat de klagers de wet aan hun kant hebben staan, maar ik vind dit toch zeer onwenselijk”, reageert fractievoorzitter Peter Bos van de Stadspartij. “Ik heb het stadsbestuur gevraagd om met een oplossing te komen. De geluidsnormen oprekken, een ontheffing voor live muziek, mediation met de buren, volgens mij moet dit op te lossen zijn. Twee of drie uurtjes live muziek per week in de Reinkenstraat moet toch kunnen?”

Oplossingen

Fractievoorzitter Richard de Mos van Groep de Mos noemt het “onbegrijpelijk” dat de gemeente nog geen bemiddelende rol heeft gespeeld. Hij wil dat de gemeente de opgelegde boetes van tweemaal 3.000 euro direct ongedaan maakt. “Zeker ook omdat bij de eigenaresse van Foots de absolute wil is om tot oplossingen te komen. Zo heeft zij geluidswerende isolatie aangebracht, de wijkagent ingeschakeld en tevergeefs geprobeerd om met de klagende buren te praten.”