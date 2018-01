Heropening Club Malie en Jeugdwerk Transvaal in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond onder meer aandacht besteed aan de heropening van Club Malie en aan het Jeugdwerk Transvaal.

Club Malie aan de Maliestraat moest vorig op last van burgemeester Pauline Krikke drie maanden dicht, nadat in de zaak drugs was gevonden. Bedrijfsleider Donny Messemaker vertelt in Dossier Mastenbroek over de feestelijke heropening én de nieuwe koers van de nachtclub. Jongerenwerker Hassan Achemlal is te gast om te vertellen over het jeugdwerk in Transvaal. Tot slot een gesprek met Faraaz van de Stichting Tweestrijd over depressies. Door omstandigheden werd het eerder aangekondigde interview van vorige week gecanceld, maar deze woensdag is Faraaz wel aanwezig.

Dossier Mastenbroek wordt elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Presentatie: Martijn Mastenbroek.