Nadenken over je uitvaart? Het kan nu in Café Doodgewoon

Praten over de dood. Voor sommige mensen is het een taboe en voor anderen is het moeilijk. Als je het er toch over wilt hebben, dan is er Café Doodgewoon. In Café Doodgewoon is alles over de dood bespreekbaar. Van bijvoorbeeld je grafsteen tot aan de begrafenismuziek.

Café Doodgewoon is een bijeenkomst, georganiseerd door het Platform Dood Gewoon Den Haag. Onder leiding van gespreksleiders kan iedereen, die dat wil, stilstaan bij de laatste fase van zijn of haar leven. Mensen gaan tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek om zo hun wensen over de ideale uitvaart te delen. De dialoog zorgt er onder andere voor dat mensen, die daar aan toe zijn, concreet actie kunnen ondernemen met het regelen van hun uitvaart.

Nalatenschapsjurist en organisator van Café Doodgewoon Helene Vooys: “Het bezig zijn met de dood heeft eigenlijk drie onderdelen. Het begint bij je hoofd, je gaat nadenken wat je zou willen. Vervolgens ga je naar het hart. Dan kijk je naar je wensen en verlangens. Vervolgens komen de handen en dan ga je ook iets doen.”