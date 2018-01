OM eist cel en tbs tegen kerklid voor gruwelijk seksueel misbruik

De 45-jarige Richard B. uit Den Haag moet een celstraf krijgen van vijf jaar en tbs met voorwaarden wegens ernstige seksuele mishandeling van jonge vrouwen en verduistering van kerkgeld. De officier van justitie eiste die straf bij de rechtbank in Den Haag.

De Hagenaar heeft volgens de aanklager jarenlang jonge vrouwen op een extreem gewelddadige manier seksueel misbruikt. Hij zag ze als slavinnen met wie hij zijn seksuele fantasieën uitvoerde, en die ook steeds gewelddadiger werden, zo hebben vier jonge vrouwen verklaard. Hij betaalde voor de seks met geld (zeker 435.000 euro) dat hij als penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats ruim negen jaar lang achteroverdrukte.

De verdachte heeft de verduistering toegegeven en ook dat hij sadomasochistische seks had met de vrouwen, maar hij ontkent dwang of mishandeling. Ook woensdag bleef B. daar bij. De aanklager vindt alle beschuldigingen echter ruimschoots bewezen. Ze wees onder meer op het overwicht dat B. had op de kwetsbare vrouwen, die geestelijk niet goed zijn ontwikkeld. Hij vroeg voor de vaak langdurige “sessies” soms ook om minderjarige meisjes, die een van de vrouwen moest regelen. B. sloot sekscontracten met ze af, maar volgens de betrokkenen was een stopwoord verboden en ging hij door als ze dat niet wilden.