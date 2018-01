Politieke partijen gek op meldpunten, klagen kan over huisjesmelkers, grondwateroverlast en enge ov-haltes

Wil je klagen over huurmisstanden, grondwateroverlast of over enge bushaltes? Dan kan je ook terecht bij meldpunten van Haagse politieke partijen.

De PvdA start het meldpunt voor huurmisstanden, waar je kan klagen over zaken als torenhoge huurprijzen, huisjesmelkers en het vragen van sleutelgeld. “Het moet afgelopen zijn met cowboypraktijken van foute verhuurders”, zegt lijsttrekker Martijn Balster (kleine foto). “Huisjesmelkers, foute verhuurders en woningbemiddelaars komen ermee weg omdat ze te maken hebben met mensen in nood. Als je een dak boven je hoofd nodig hebt en niets kan vinden, accepteer je al snel ieder aanbod dat je voorgeschoteld krijgt, hoe oneerlijk ook. Het is simpelweg afpersing.” De partij inventariseert met het meldpunt wat de grootste problemen zijn en presenteert die dan later aan het stadsbestuur.​

D66 heeft onlangs het meldpunt grondwateroverlast geopend. Door de klimaatverandering krijgt onze stad steeds meer neerslag te verduren, terwijl de stad meer versteent. Het regenwater kan nergens heen en zoekt een weg naar onder meer kelders van woningen. “De stad schreeuwt om goede maatregelen. Daarvoor moeten we precies weten wat er speelt en waar de overlast het grootst is. We roepen inwoners van de stad op om zich te melden als zij overlast hebben door het hoge grondwaterpeil”, vertelt gemeenteraadslid Anne Toeters.

Enge haltes

D66 wil ook dat er snel een meldpunt komt om te onderzoeken op welke tram- en bushaltes het wachten zeer onaangenaam is. Onderzoek toont volgens de partij aan dat prettigere stations en haltes veel vaker gebruikt worden dan haltes die onprettig zijn en een gevoel van onveiligheid geven. Als voorbeeld van een onprettige halte noemt D66 de terminal bij het Hagaziekenhuis. Landelijk is er al een project om de beleving op treinstations te verbeteren. Dat moet volgens D66 ook in Den Haag gebeuren met de tram- en bushaltes.

Grote foto: Enno B. Ebels