PvdA trots op 17.000 nieuwe banen, VVD ziet geen reden om te juichen

Het nieuws dat 17.000 Hagenaars in de afgelopen drie jaar uit de bijstand zijn gestroomd, is in de gemeenteraad gemengd ontvangen. De PvdA is “trots op ons resultaat”. De VVD vindt “dat er nog geen reden is tot juichen”.

Fractievoorzitter Martijn Balster van de PvdA is blij. “Het is vooral mooi om te zien dat we het verschil hebben kunnen maken met Stip-banen, garantiebanen en beschut werk. We zijn er trots op dat we deze mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet zijn vergeten.” Toch plaatst Balstar ook een kanttekening. “Natuurlijk had de banengroei nog beter gekund. We hadden nog meer moeten investeren in woningbouw en duurzaamheid. Dat zijn echte banenmotors en zorgen daarnaast voor een duurzamer Den Haag met fijne, betaalbare woningen voor iedereen.”

De Haagse VVD wijst erop dat veel Hagenaars nog steeds “langs de kant” staan en dat Den Haag Haag “het slechter doet dan andere grote gemeenten”. “Dit is natuurlijk goed nieuws voor al die Hagenaars die nu niet meer langs de zijlaan staan”, zegt fractievoorzitter Frans de Graaf (kleine foto). “Maar wat de VVD betreft kan het nog beter, want ondanks de grote ambities van de gemeente, blijft het aantal banen in onze stad achter ten opzichte van andere grote steden. De banengroei is vooral het gevolg van een aantrekkende economie en investeringen in infrastructuur en de buitenruimte van Den Haag”, meent De Graaf.

“Missie geslaagd!”

D66 in de gemeenteraad, de grootste partij in het huidige stadsbestuur, reageert trots op de woensdag bekendgemaakte cijfers. “Missie geslaagd”, zegt fractievoorzitter Robert van Asten. “Daarmee maakt het Haagse stadsbestuur, onder leiding van D66, de ambitie uit 2014 waar. Veel van die nieuwe banen zijn ontstaan door het profiel van Den Haag als Internationale Stad van Vrede, Recht en Veiligheid. Dankzij inzet van onze wethouder Saskia Bruines zien we een enorme toestroom van internationale bedrijven naar onze stad.”