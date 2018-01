Rondje Den Haag: Golfen voor gehandicapten in Leidschenveen-Ypenburg

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren, om met hen te praten over wat er de komende tijd in hun stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Anita Vos (kleine foto) van Leidschenveen-Ypenburg over de twee bibliotheken in het stadsdeel. “Naast boeken uitlenen heeft de bieb ook een belangrijke culturele functie. We organiseren in beide bibliotheken veel activiteiten voor jong en oud.” Vos sprak verder over Golfvereniging Leeuwenbergh. “Het is de eerste golfvereniging in Nederland waar mensen met een beperking lid kunnen worden. Er zijn nu 25 deelnemers aan het paragolf, die zo in beweging blijven en met elkaar in contact komen”, aldus Vos.

Luister hier naar het interview met Anita Vos op Den Haag FM.