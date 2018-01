Nadenken over je uitvaart? Het kan nu in Café Doodgewoon

‘Verdwenen’ PVV-kandidaat Mohamed reageert op ophef: “Fake news”

Het ‘spoorloze’ kandidaat-raadslid Mohamed Shalef Aziem (kleine foto) van de PVV heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan rond zijn persoon. De partij zou al weken niets meer van de man hebben gehoord. Zijn naam zou nu van kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn geschrapt.

Met dat nieuws kwam RTL Nieuws dinsdag naar buiten. Mohamed zat in het kandidatenklasje van de partij. Daar zei de man dat hij geen moslim meer was en op mannen valt. Daarom zou hij zijn weggepest door zijn familie en voormalige geloofsgenoten. Fractievoorzitter Karen Gerbrands plaatste hem op plek 9 op de kieslijst. Op basis van niet nader genoemde bronnen meldde RTL dat Mohamed ineens van de aardbodem was verdwenen. Hij zat in de appgroep met kandidaten, maar ineens nam hij zijn telefoon niet meer op en reageerde niet op appjes.

Binnen de PVV was er volgens RTL zelfs sprake van angst, omdat Mohamed mogelijk een infiltrant is. Ook nemen bronnen binnen de partij het fractievoorzitter Gerbrands kwalijk dat de man door de screening is gekomen. “Ik heb zijn verhaal altijd uiterst merkwaardig gevonden, maar je denkt: je wordt hier goed gescreend”, aldus een PVV’er tegenover RTL.

Fake news

Inmiddels heeft Mohamed via Twitter geageerd op alle ophef die is ontstaan. “Jammer dit circus, maar wel voorspelbaar”, schrijft hij. Dat hij niet bereikbaar was, komt volgens hem door privéomstandigheden. “Geen weken, maar acht dagen. Geen infiltrant. Fake News.”

Kleine foto: Mohamed Shalef Aziem (Twitter)

Jammer dit circus, maar wel heel voorspelbaar. Privé omstandigheden. Geen weken, maar 8 dagen. Geen infiltrant. #FakeNews #RTLNieuws — Mohamed Shaief Aziem (@s_aziem) January 23, 2018