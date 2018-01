Vier Haagse buurten krijgen eigen deelauto’s

Bewoners in vier Haagse buurten hebben, met hulp van de gemeente, eigen deelauto’s in gebruik genomen. De acht elektrische auto’s staan in het Regentesse/Valkenboskwartier, Bomenbuurt, Bloemenbuurt-Oost en op het Koningsplein.

De gemeente stimuleert het gebruik van deelauto’s en heeft daarom subsidie gegeven voor de aanschaf en de opstartkosten. Woensdag werden de eerste twee deelauto’s officieel in gebruik gesteld door wethouder Tom de Bruijn van Verkeer en Milieu. Hij hoopt dat de komende tijd meer bewonersgroepen het initiatief nemen om gezamenlijk elektrische deelauto’s in gebruik te nemen. Er is al interesse vanuit Bezuidenhout en het Centrum. Dit jaar is 100.000 euro aan subsidie klaar voor bewonersinitiatieven die kiezen voor een deelauto en nog eens 100.000 voor plannen van aanbieders van deelauto’s in buurten met een hoge parkeerdruk.

“Vaak is het gebruik van een deelauto goedkoper dan het aanhouden van een auto die niet vaak wordt gebruikt. Stilstaan kost geld. We zien dan ook dat vooral de tweede auto regelmatig wordt verkocht en dat de nodige ritten worden gemaakt met de inmiddels door vele bedrijven en particulieren aangeboden deelauto’s. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op straat”, aldus de wethouder.