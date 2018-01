Haagse oprichters Seepje in befaamde Forbes under 30-lijst

Worstenverkoper komt met eigen worst: Haagse Harde

De Haagse worstenverkoper Julien Spliet (rechts op grote foto) komt met een eigen worst: Haagse Harde. Samen met zijn vriendin Lotte Holtappels (links) reist hij al vier jaar door het land met hun ‘Kaas en Worst op Wielen’ foodtruck.

De bedenker van de Haagse Harde was woensdagochtend te gast bij het programma Haagse Ochtendradio om de worst te laten proeven aan Justin en Rogier. “Hij smaakt een beetje anijsachtig door de toevoeging van venkel”, vertelde Julien op Den Haag FM. “Het venkelzaad is echt Haags. Het is dus Haagse Harde met Haags zaad.” De liefde voor worst zit diep bij Spliet, hij heeft er zelfs een op zijn arm getatoeëerd. “Een paar jaar geleden kwam ik Lotte tegen. Toen zijn we kaas en worst begonnen”, aldus Julien die het niet bij deze ene worst laat. “Mijn volgende worst wordt er een met gin en koriander.”

De worsten van Spliet worden nu nog gemaakt in de keuken van restaurant Basaal. Maar halverwege maart opent hij zijn eigen worstenmakerij. Op het Esperantoplein komt De Haegsche Prael, een bierbrouwerij en ‘proeflokaal’ en daar krijgt de Haagse Harde zijn eigen plekje.

Luister hier naar het interview met Julie Spliet en Lotte Holtappels op Den Haag FM.