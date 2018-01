Actiegroep ‘Valkenbos Blijft’ geeft zich niet gewonnen

Het lijkt erop dat de Valkenboskerk, ondanks protesten, toch tegen de vlakte moet. Dat schrijft wethouder Joris Wijsmuller (kleine foto) in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem is het plan van actiegroep ‘Valkenbos Blijft’ financieel niet haalbaar.

“Het verhaal van Wijsmuller is onzin”, vertelde Leon van Heijningen van de actiegroep in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We hebben onze plannen heel duidelijk gepresenteerd. Daarin staat ook hoe we het geld bij elkaar krijgen.” Van Heijningen en zijn collega’s leggen zich er niet bij neer. Op donderdag 1 februari beslist de gemeenteraad of de kerk mag blijven staan. “Een aantal van ons zal daar ook spreken om onze plannen nogmaals helder uit te leggen”, aldus Leon.

De actiegroep Valkenbos Blijft organiseert aanstaande zaterdag een protestbijeenkomst om 16.00 uur bij de kerk.

Luister hier naar het interview met Leon van Heijningen op Den Haag op Den Haag FM.