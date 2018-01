Musical The Lion King wint publieksprijs

ADO-icoon Tom Beugelsdijk trekt zich terug als lijstduwer Groep de Mos: “Dit overvalt ons”

ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk trekt zich terug als lijstduwer van Groep de Mos. Dat zei algemeen directeur Mattijs Manders donderdag op Radio West. Dit doet Beugelsdijk na een gesprek met de club. ADO vindt dat voetballers alle aandacht moeten hebben voor de competitie, “daar passen politieke activiteiten niet bij.”

Volgens Manders was een gesprek met Tom Beugelsdijk voldoende om de voetballer daarvan te overtuigen. “In deze fase van de competitie heeft Tom alle aandacht nodig voor het voetballen en heeft daarom besloten af te zien van zijn lijstduwersschap”, zo zegt Manders. Het besluit om zich terug te trekken als lijstduwer is volgens de algemeen directeur dan ook door de voetballer zélf genomen. Tom Beugelsdijk stond op nummer 50 van Groep de Mos.

De internationale voetbalfederatie FIFA verbiedt voetballers ook om politiek actief te zijn, omdat politiek en sport los van elkaar moeten staan. “Als Tom zich niet had teruggetrokken hadden we kunnen zeggen dat de ethische code van de FIFA het verbiedt, maar die discussie hebben we niet met elkaar gehad”, zegt Manders op Radio West.

Onder druk gezet

Groep De Mos zegt verrast te zijn. ” ‘Het overvalt ons volledig. Vrijdag was Tom Beugelsdijk nog op onze nieuwjaarsreceptie”. Richard de Mos (kleine foto) denkt dat de voetballer onder druk is gezet om zich terug te trekken. ADO ontkent dat dus.