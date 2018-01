CDA blijft strijden voor behoud pulsvissen: “Minister is nu aan zet”

Het pulsvissen kwam onlangs in het Europees Parlement onder vuur te liggen. De Haagse fractie van CDA blijft vierkant achter de vissers op Scheveningen staan. “Er is nog een raad van ministers, die moeten er ook nog wat van vinden. Daar kunnen we proberen het verbod terug te draaien,” vertelde CDA-lijsttrekker Karsten Klein in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Donderdagochtend organiseerde CDA Den Haag daarom een actiebijeenkomst op de Visafslag op Scheveningen. “De vissers gaven vanochtend aan enorm blij te zijn met onze steun, maar de minister is nu aan zet.”

Minister van Landbouw Carola Schouten gaf eerder al aan in overleg met Frankrijk te willen, de Fransen zijn de grootste tegenstanders van de pulsvisserij in Europa. “Het is jammer dat mensen met een achterstand nu de kont tegen de krib gooien,” vindt Klein.

Luister hier naar het interview met Karsten Klein op Den Haag FM.