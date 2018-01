Haags TV Journaal: Het Nationaal Voorleesontbijt in bibliotheek Ypenburg

Di-rect, Rondé en Candy Dulfer naar Bevrijdingsfestival Den Haag

Exact honderd dagen voor de elfde editie van het Bevrijdingsfestival Den Haag zijn de eerste namen bekend gemaakt van artiesten die dit jaar naar het Malieveld komen om de vrijheid te vieren.

Slotact op het hoofdpodium is dit jaar de Haagse groep Di-rect (kleine foto). Ook saxofonist Candy Dulfer en indiepopband Rondé komen naar het festival. De Haagse groep The Navigators is gevraagd om speciaal voor het Bevrijdingsfestival een concert samen te stellen, waarbij de band de uitdaging aangaat om met muzikanten uit andere dan Westerse bevolkingsgroepen op te treden. Het Haagse comedygezelschap Puur Gelul komt ook dit jaar naar het festival met een aantal nationale gasten.

Naast het hoofdpodium bestaat het Bevrijdingsfestival Den Haag uit het Sena Performers Stage, het Plein van de Vrijheid, het Vfonds Busplatform, de Haags Hiphop Centrum Area en de All-4-Music Dance Area. Het complete programma wordt in maart bekendgemaakt. Het Bevrijdingsfestival wordt voorafgegaan door de Haagse Vrijheidsweken met vanaf vrijdag 13 april tot en met zaterdag 5 mei ruim vijftig activiteiten in Den Haag.