‘Haagse Boss’ Tim Akkerman klaar voor Springsteen tour

Na een half jaar voorbereiden is de Haagse zanger Tim Akkerman klaar voor zijn ‘Sings The Boss Tour’. In de concertreeks speelt Akkerman drie uur lang nummers van Bruce ‘The Boss’ Springsteen. Het eerste concert staat komende zaterdag gepland in het Paard. Het was de bedoeling dat het bij dat ene concert zou blijven. Zes maanden later staan er tien concerten op het programma.

“Het eerste concert was binnen 48 uur uitverkocht”, vertelt de ‘Haagse Boss’ in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Ik kreeg zelfs boze mailtjes van fans die geen kaartjes meer konden krijgen. Bezoekers van het concert kunnen via social media kanalen van de zanger hun favoriete Springsteen nummers aanvragen. “Er zijn heel veel nummers aangevraagd die wel door Springsteen zijn gezongen maar niet geschreven. Ik heb ervoor gekozen die nummers niet te spelen. Ik speel uitsluitend zijn eigen muziek”, aldus Akkerman.

De ‘Tim Akkerman Sings The Boss Tour’ begint zaterdag in het uitverkochte Paard. Voorlopig blijft het bij deze tien concerten. Maar misschien volgt er nog een optreden in het Haagse Bos. “Dat zou mooi zijn. De Haagse Boss in het Haagse Bos”, lacht Tim.

Luister hier naar het interview met Tim Akkerman op Den Haag FM.