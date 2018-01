Haagse jeugd leeft in ‘sociale bubbel’

De jongeren in Den Haag, met name die van 12, 13 en 14 jaar oud, leven in een bubbel volgens Imro Blom van de D66 Den Haag. Daarom dient de partij donderdag een motie in de gemeenteraad in om jongeren meer in contact te brengen met elkaar. “Alle aandacht voor jongeren, ook in de politiek, is altijd belangrijk,” vertelde manager Peter de Zwaan (kleine foto) van Jeugdcentrum Samson in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

In het jeugdcentrum heeft Peter jongeren tussen 12 en 23 jaar oud onder zij hoede, daar gaat hij al met regelmatig mee op stap. “We nemen ze mee naar een museum of andere plekken waar andere omgangsregels gelden en geven ze kleine opdrachtjes zoals iets vragen of bestellen.” Op die manier wil Peter de jongeren wegwijs maken in de omgang met mensen van andere culturele of sociale lagen van de samenleving.

Verder zou het volgens de jeugdwerker nuttig zijn om ouders meer te betrekken bij de jongeren. “Ouders zijn vaak ook gebonden aan hun wijk of buurt. De ouders zijn een belangrijke factor voor de kinderen.” Jeugdcentrum Samson organiseert regelmatig uitwisselingen met andere centra en steden en hoopt meer steun te kunnen krijgen na de ingediende motie van D66 Den Haag.

Luister hier naar het interview met Peter de Zwaan op Den Haag FM.