Jongerenwerk Transvaal ziet volop positieve veranderingen in de wijk

Jongerenwerker Hassan Achemlal (grote foto) was woensdagavond te gast in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. De 24-jarige jeugdwerker zet zich al jaren in om Transvaal positief op de kaart te zetten. “Er wonen veel allochtonen en dan heb je meteen al een stempel.”

Toch is er volgens Hassan veel positief veranderd. “Wij zoeken echt de verbinding op. Niet alleen met jongeren, maar ook met wijkbewoners. Op deze manier zijn er ontzettend veel vrijwilligers actief die gezamenlijk meewerken aan allerlei activiteiten.” Ook de samenwerking met de gemeente en de politie is dik in orde, zei hij. Trots is Hassan op de Banenmarkt in Transvaal. “Kansen op de arbeidsmarkt zijn in deze wijk minder dan in andere delen van Den Haag. Door middel van een Banenmarkt hebben we zo’n 25 jongeren aan een baan kunnen helpen. Dat is natuurlijk geweldig!” De jongerenwerker had ook nog een primeur voor Den Haag FM: “Op 20 februari organiseren wij een lijsttrekkersdebat in de wijk.”

Beeldvorming, maar ook negatieve verhalen van politici over allochtonen raken de wijk soms hard. “Onlangs was er een incident bij een moskee in Amsterdam waar een onthoofde pop werd achtergelaten. Ook de jeugd krijgt dat soort verhalen mee. Eén wijkbewoner van een jaar of veertien zei dat we dan maar wraak moesten nemen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dan gaan wij meteen het gesprek aan met zo’n jongen.”

Luister hier naar het interview met Hassan Achemlal op Den Haag FM.