Kinderen verzamelen handtekeningen voor heropening bibliotheek Bouwlust

Als het aan de kinderen van de wijk Bouwlust ligt, gaat de bibliotheek aan de Beresteinlaan (Escamp) gauw weer open. Zij hebben voor de kerstvakantie 2.860 handtekeningen opgehaald om hiervoor te pleiten.

Wethouder van Cultuur Joris Wijsmuller (kleine foto) heeft de handtekeningen donderdag in ontvangst genomen uit handen van basisschoolleerlingen van Nutsschool Woonstede. De hele buurt heeft er hard aan gewerkt in korte tijd de handtekeningen te verzamelen. De bibliotheek wordt gezien als een ontmoetingsplek maar is ook erg belangrijk om de leesvaardigheid en woordenschat van de bewoners uit de buurt te verrijken.

“Als ‘hulpje van de burgemeester’ ga ik over de bibliotheken. Ik ga overleggen met de gemeenteraad om er geld voor vrij te maken en dan neem ik deze stapel handtekeningen mee.” zegt Joris Wijsmuller tegen Den Haag FM. “Ik wil heel graag dat de bibliotheek heropend zal worden en ik ga dit onderwerp meenemen in de onderhandelingen na de verkiezingen. En als ze niet luisteren, sla ik ze met deze stapel handtekeningen om de oren, want die bieb in de wijk Bouwlust moet er komen.”

Foto’s: Gera Nieland