Musical The Lion King wint publieksprijs

De musical The Lion King is woensdagavond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Musical Awards in het Circustheater op Scheveningen. The Lion King won de publieksprijs.

The Lion King – dat wordt opgevoerd in het Circustheater op Scheveningen – kreeg 51 procent van de stemmen. “Het was echt een close call”, verzuchtte producent Albert Verlinde (kleine foto) na afloop. “Maar dit is gewoon de beste show van Nederland en dat vindt het publiek dus ook.”

De musical ‘Was Getekend, Annie M.G. Schmidt’ werd met vier prijzen de grote winnaar van de Musical Awards 2018. De voorstelling won zowel de prijs voor de beste grote musical als die voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Simone Kleinsma mocht die prijs in ontvangst nemen voor haar rol van Annie M.G. Schmidt. Terecht, volgens musicalkenner Patrick van Houten. “Zij heeft een rollercoaster van een jaar achter de rug na het overlijden van haar partner.”