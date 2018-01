Reüniefeest voor legendarische discotheek De Tempel

Er komt een reüniefeest van dansgelegenheid De Tempel. Dat staat op de gelijknamige Facebookpagina. De voormalige discotheek aan het Prins Hendrikplein was vooral in de jaren ’90 een begrip in het Haagse uitgaansleven. Op social media regent het (positieve) reacties van oud-Tempelgangers. “Hier moeten wij heen!”

Als we de aankondiging moet geloven, gaan tijdens het feest oude tijden herleven. “Het is helemaal waar: de enige echte en best officiële Tempel Reünie gaat er komen”, aldus de organisatie. “We gaan terug naar de heerlijke ’90s. Met bijvoorbeeld heel wat dj’s van toen, crew van back in the days en vooral natuurlijk de gasten. Jij en je vrienden van vroegâh. Om nog één keer die vervlogen tijden her te kunnen beleven.”

Het nieuws wordt op social media enthousiast ontvangen. Onder de aankondiging op Facebook staan honderden, voornamelijk positieve reacties, tot verbazing van de organisatie. “Wow, mensen. We wisten natuurlijk best wel dat De Tempel een hoop heeft losgemaakt. En dat er hele generaties groot mee zijn geworden. Maar duizend-plus reacties! Spread the love. Dan staat die dansvloer straks gewoon weer vol. En kunnen we slowen bij het laatste liedje.

Bankgebouw

Wanneer en op welke locatie de reünie gaat plaatsvinden wordt volgende week bekendgemaakt. Het feest wordt in ieder geval niet gehouden in voormalige bankgebouw waar de De Tempel tot de sluiting in 2005 in huisde.

Grote foto: DivadH (Wikipedia)