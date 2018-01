Danspaar Nederlands Dans Theater wint belangrijke onderscheiding

De zesde Jirí Kylián Ring, een onderscheiding voor belangrijk werk in de danswereld, is voor het dansechtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar. Dat werd donderdagavond bekend in Scheveningen, bij aanvang van het openingsgala van de zestiende editie van het Holland Dance Festival.

Radius en Ebbelaar, die elkaar bijna zestig jaar geleden leerden kennen bij het Nederlands Dans Theater, hebben bijna veertig jaar geleden het Dansersfonds opgericht, van waaruit ze nu nog steeds met name jong talent stimuleren. De twee dansten zelf niet alleen bij het Nederlands Dans Theater, maar ook bij het American Ballet Theatre en Het Nationale Ballet. De ring werd onder toeziend oog van onder anderen prinses Beatrix, haar zoon Constantijn en zijn vrouw Laurentien.

De Jiri Kylián Ring is ingesteld door voormalig directeur van de Nederlandse Dansdagen Leontien Wiering en artistiek directeur van het Holland Dance Festival Samuel Wuersten, mede om de bewondering uit te drukken voor choreograaf Kylián. Het tweejaarlijkse Holland Dance Festival biedt het podium vooral aan dansers die niet of amper in Nederland optreden.

Vijftig voorstellingen

Deze editie omvat meer dan vijftig voorstellingen en er komen negentien landen aan te pas. “95 Procent van het programma is voor het eerst in Nederland te zien”, aldus de organisatoren. Het evenement duurt tot en met 11 februari en vindt niet alleen plaats in Scheveningen en de rest van Den Haag, maar ook in Delft, Rotterdam en Amsterdam.

Kleine foto: The Hague Street Art