Gemeente en Soepbus gaan samen op zoek naar geld, geen extra subsidie

De gemeente Den Haag gaat de Kessler Stichting volgend jaar actief helpen bij het werven van fondsen om de Soepbus te financieren. De structurele subsidie gaat echter niet omhoog. Dat verklaarde wethouder Karsten Klein (kleine foto) donderdagavond tijdens een debat in de gemeenteraad over de voorziening waar daklozen ’s avonds een maaltijd kunnen krijgen.

De Soepbus had tot voor kort moeite om de financiering rond te krijgen en luidde daarom de noodklok. Minstens 70.000 euro was nodig om de gebruikers soep en een broodje te kunnen blijven aanbieden. Een aantal partijen in de gemeenteraad vond het onacceptabel dat de organisatie daarvoor zelf geld moest gaan zoeken, terwijl de gemeente jaarlijks miljoenen overhoudt. Groep de Mos, de PvdA, HSP, ChristenUnie/SGP drongen er donderdag op aan dat er een structurele oplossing komt.

Wethouder Klein verklaarde echter dat hij de bus graag wil helpen, maar dat er geen extra geld bovenop de subsidie van 50.000 euro per jaar uit de gemeentekas gaat komen. De rest moet via fondsen worden bijeen gehaald. Dat reden voor deze constructie is dat de gemeente niet wil stimuleren dat mensen op straat slapen, die moeten het liefst onderdak krijgen. Raadslid Fatima Faid van de HSP nam echter met deze uitleg geen genoegen. “Er slapen heel veel mensen op straat. Onze prioriteit moet zijn dat mensen kunnen eten, een kopje soep krijgen. Wat is nu het probleem?”

Giften

De wethouder wees erop dat toen duidelijk werd dat de soepbus geld nodig had, dat ook via giften binnen kwam. “Ik heb zelf ook aangeboden om te helpen met fondsenwerving. Dat gaan we ook komend jaar doen.”