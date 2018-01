Gemeente wil proef met vrije openingstijden in drie horecastraten

Er komt een proef met vrije openingstijden in drie extra horecastraten. Als het aan het stadsbestuur ligt mogen cafés en grillrooms in de Bagijnestraat, Korte Houtstraat en Lange Houtstraat een jaar lang zelf bepalen tot hoe laat zij open blijven. Het experiment geldt niet voor dancings, lunchrooms, snackbars en restaurants.

Op dit moment geldt al op vijf plekken in de stad dat horecaondernemers zelf kunnen bepalen tot hoe laat zij hun onderneming open houden. Bewoners en bezoekers geven steeds vaker aan dat het nachtleven in Den Haag een extra stimulans kan gebruiken. Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad vindt bovendien dat een bruisend nachtleven goed is voor de Haagse ambities om meer expats, studenten en toeristen naar de stad te trekken.

Het stadsbestuur gaat snel met bewoners en ondernemers in de drie straten in gesprek over de voorgestelde pilot. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is, wordt de proef gestart voor de periode van een jaar. Hierna vindt een evaluatie plaats. Mocht er onvoldoende draagvlak zijn, dan ziet het stadsbestuur af van de pilot. Over twee maanden is de uitslag van dit ‘draagvlakonderzoek’ bekend.