Haagse Rekenkamer buigt zich over kosten Haagse Markt: “Revis weigerde om ons duidelijkheid te geven”

De Haagse Rekenkamer buigt zich de komende weken over de tarieven die marktlieden betalen om op de Haagse markt te staan. De gemeenteraad nam donderdagavond een voorstel van Groep de Mos aan om de sterk gestegen marktgelden door de rekenkamer te laten onderzoeken. “Rachid Guernaoui (kleine foto) heeft aan de marktkooplui laten weten dat het onderzoek geen maanden, maar weken in beslag zal nemen”, zei standplaatshouder Henriëtte van Beek in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Wethouder Revis heeft consequent geweigerd om met cijfers te komen.”

Henriëtte is blij dat een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd. “We zijn al ruim anderhalf jaar bezig om duidelijkheid te krijgen over de berekende kosten en het op de politieke agenda te krijgen.” Volgens de onderneemster zijn de marktkooplui niet te beroerd om de kosten voor hun standplaats te betalen. “Het gaat er om dat we hebben afgesproken dat we één bedrag zouden betalen. Het moet bijvoorbeeld van tevoren duidelijk zijn wat onder servicekosten valt. We wisten allemaal helemaal niet wat daaronder zou komen te vallen.”

Haagse marktkooplieden vielen vooral over de hoogte van de servicekosten. “We hebben met de coöperatie zelf een uitvraag gedaan naar de servicekosten. De gemeente verzocht ons om het zelf uit te zoeken. Vijf bedrijven zaten allemaal rondom een bepaald bedrag.” Volgens Henriëtte besloot de gemeente ondanks de voorstellen van de standplaatshouders om een ander bedrijf in te huren. “De gemeente laat het werk verrichten door een bedrijf wat twee keer zoveel geld vraagt, voor de helft van het werk. Het gaat om tonnen.”

Cijfers

“Wethouder Boudewijn Revis doet alsof we dom zijn en zeuren. Maar wij moeten het geld betalen en we hebben dus het recht om te weten wat wij betalen, waarom we dat doen en of het gaat zoals het hoort.” Henriëtte hoopt dat de Haagse Rekenkamer het onderzoek voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft afgerond. “Als de werkelijke cijfers boven water komen, dan verklaren ze Revis voor gek. We gaan het niet accepteren. Nu niet en nooit niet”, aldus Henriëtte.

Luister hier naar het interview met Henriëtte van Beek op Den Haag FM.