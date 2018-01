Haters vieren einde Mondriaanjaar: “Dit nooit meer”

Het Haagse designersduo Max Lennarts en Menno De Bruijn kwamen een half jaar geleden in het nieuws met hun Instagrampagina RIP_Mondriaan. Het einde van het feestjaar is voor Max en Menno aanleiding voor een feestje.

“We zijn erg blij dat het erop zit”, vertelde Menno in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Als dieptepunt noemt hij de door meeuwen ondergepoepte platforms in de Hofvijver. “Ook de urn in Mondriaankleuren bij een gedenktekenwinkel in het Zeeheldenkwartier was erg treurig.”

Via hun uitnodiging op Facebook roepen ze iedereen op langs te komen. “Dit nooit meer”, valt er te lezen. Het afscheidsfeestje van het Mondriaanjaar is zaterdagavond in restaurant Ñ aan de Nobelstraat. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom om de hoogte- en dieptepunten van het jaar te beleven.

Luister hier naar het interview met Menno de Bruijn op Den Haag FM.