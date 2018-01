Kees Jansma weg bij ADO Den Haag: “Anderen moeten de rommel maar opruimen”

Kees Jansma neemt geen zitting in de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van ADO Den Haag. “Ik sluit het boek van de RvC nu definitief, anderen moeten de rommel bij de HFC maar opruimen”, zegt Jansma tegen Omroep West. Naar aanleiding van het bedanken van Jansma heeft Michel Santbergen, de voorzitter van de Haaglandse Football Club, zijn functie neergelegd.

Jansma was door Santbergen voorgedragen om namens de HFC plaats te nemen in de RvC. Maar de ledenraad van de HFC, wil de tv-presentator niet, bleek in de ledenvergadering afgelopen dinsdag. Volgens Jansma is hij geweigerd, omdat hij geen lid is van de HFC. “Maar dit wisten ze van tevoren, dus hadden ze me helemaal niet hoeven vragen om kandidaat te zijn. Dit is zo amateuristisch”, aldus Jansma. Santbergen was het niet eens met de beslissing stapt op als voorzitter. Hij is voorlopig demissionair voorzitter totdat er een vervanger is gevonden.

Jansma kreeg daarop alsnog de kans om in de RvC plaats te nemen. Hem werd voorgesteld om namens het prioriteitsaandeel, dat vorig jaar door de gemeente Den Haag werd teruggegeven aan ADO, zitting te nemen in de Raad. Maar dat aanbod heeft Jansma geweigerd. “Als ik afgewezen ben, vind ik het niet juist om via een omweg alsnog in de RvC te komen. Ook al wil een aantal mensen binnen ADO dat graag, ik heb er op deze manier geen behoefte aan. Ik ben al zestig jaar supporter van ADO en dat blijf ik met hart en ziel maar je zult me niet in de RvC zien.”

“Heel chagrijnig”

Directeur Mattijs Manders is hoogst ongelukkig met de situatie. “Hier baal ik zo enorm van.” Hij hoopte Jansma nog op andere gedachten te brengen maar slaagde daar niet in. “Kees is een topkandidaat. Heb nog geprobeerd om het tij te keren, de boel te lijmen maar dat is me niet gelukt. Ik ben er echt heel chagrijnig van”, aldus Manders die verklaarde dat de bedrijfsvoering bij ADO niet in gevaar komt nu de nieuwe RvC langer op zich laat wachten.