Koekamp gaat op de schop: raad stemt in met plannen

De Koekamp, de stadsentree tegenover het Centraal Station, wordt helemaal opnieuw ingericht. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de voorstellen van wethouder Boudewijn Revis (kleine foto). Er gaat onder meer een fietspad doorheen lopen.

De wethouder kreeg lof omdat hij die ten opzichte van zijn eerste voorstellen had aangepast, zodat er minder bomen hoeven te worden gekapt. Maar er waren ook kritische geluiden van onder anderen SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Zij vinden het onverteerbaar dat er een fietsroute door het gebied komt te lopen en dat een anderhalve eeuw oud ontwerp van het groen wordt aangepast. “We moeten uitkijken dat dit geen nieuwe Grote Markstraat wordt”, aldus Aisha Akhiat van de SP.

Veruit de meeste partijen zijn blij met de plannen van Revis. Die benadrukken juist dat het goed is dat wandelaars en vooral fietsers beter gebruik kunnen maken van het gebied. “We maken groen bereikbaar, zodat Hagenaars ervan kunnen genieten”, aldus D66-fractievoorzitter Robert van Asten. Revis gaat nog wel in overleg gaat met onder meer bewoners-, fietsers- en natuurorganisaties om te onderzoeken of er nog meer bomen kunnen worden gespaard. De raad droeg hem daartoe op initiatief van de Haagse Stadspartij op.